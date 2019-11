Dijkwachters krijgen instructie over veiligheid langs de Vecht

Ommen geeft bewoners Tureluur extra inspraak over brede school

6:01 Bewoners van de Tureluur krijgen extra inspraak over de plannen voor brede school Kindplein West in de Ommer wijk De Dante. De gemeente besloot nog eens in gesprek te gaan met de buurtbewoners nadat woordvoerder Henk van der Heide vorige week in de raadscommissie als inspreker duidelijk maakte dat ze de nieuwbouw voor drie scholen plus kinderopvang niet pal voor hun neus willen hebben.