Dit zijn de 6 dodelijke misdrijven van 2019 in Oost-Nederland

Nieuwjaars­duik Nieuwleu­sen levert flink geld op voor het goede doel

1 januari Het exacte bedrag kan Dick van Lenthe nog niet geven, maar hij verwacht dat de Nieuwjaarsduik dit jaar zo’n vierduizend euro oplevert. ,,Het aantal deelnemers neemt ieder jaar toe’’, zegt hij voorafgaand aan de frisse duik in de vijver aan de Vechtland in Nieuwleusen. ,,Vorig jaar hadden we zo’n dertig deelnemers, nu gaan we zeker over de veertig.’’