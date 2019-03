Dit zijn volgens de ANWB de gevaarlijkste provinciale wegen in Oost-Nederland

Slechts zes procent van de wegen in Nederland geldt als ‘provinciaal’, maar ze leiden samen wel tot twintig procent van alle verkeersdoden. In Nederland zijn in de afgelopen vier jaar 427 personen overleden op een provinciale weg of fietspad, liet de ANWB berekenen. Gelderland heeft met 86 dodelijke slachtoffers (pakweg een vijfde van het landelijke totaal) een groot aandeel, in Overijssel vielen in vier jaar 41 verkeersdoden en in Flevoland elf.

De ANWB vraagt de nieuwe provinciebesturen nu om wegen waar veel ongevallen gebeuren snel te verbeteren. Welke wegen dat zijn heeft de bond inzichtelijk gemaakt middels een interactieve kaart, die tot eind april online te bekijken is. Daarop is het provinciale wegennet in kaart gebracht en is aan de hand van kleuren en symbolen te zien hoe veilig de wegen zijn en hoeveel (dodelijke) verkeersongevallen er de afgelopen vier jaar hebben plaatsgevonden.

Overijssel

Op de kaart is bijvoorbeeld te zien dat de N377 een van de meest onveilige wegen is van Overijssel. Tussen 2014 en 2019 kwamen zeven mensen op die weg om het leven door een ongeval, waarvan vijf tussen Balkbrug en Nieuwleusen.

Gelderland

In Gelderland vielen op de wegen rond Elburg (Zuiderzeestraatweg en Flevoweg) in vier jaar tijd drie doden, net als bij Apeldoorn.

Flevoland

In Flevoland valt de Markerwaarddijk met twee doden op.

Niet alle wegen zijn in het onderzoek meegenomen. Zo is er bijvoorbeeld geen informatie over de in de regio beruchte wegen N50 bij Kampen en N36 bij Hardenberg. Wegen die in de voorbije vier jaar zijn aangepast, vallen buiten het onderzoek.

