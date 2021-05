Djordi (24) uit Dedemsvaart wilde met een bijl op zijn ouders inhakken: ‘Het was een noodkreet’

Video Uitgelegde kippen zijn klaar voor de soep, maar Laureen (25) redt ze met eigen opvanghuis in Dedems­vaart: ‘Kan ze niet aan hun lot overlaten’

17 mei Als kippen binnen een pluimveehouderij zijn uitgelegd belanden ze via een slager meestal in de soep. Maar het kan ook anders, nu de landelijke stichting Red een Legkip groeit en Laureen Wes (25) in Dedemsvaart een eigen opvangtehuis voor uitgerangeerde hennen is begonnen. ,,Iedere geredde kip is er één.”