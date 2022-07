DLTC Gerner in Dalfsen mikt op forse ledengroei met aanleg vier padelbanen: ‘het kan leiden tot verjonging van ons ledenbestand’

De leden van de club stemden onlangs tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering in met het voorstel. ,,We waren er al langer mee bezig, maar door de coronaperikelen is alles vertraagd”, zegt interim-voorzitter Wendy Busscher. ,,Drie jaar geleden besloten we om ons tennispark verder te verduurzamen met onder meer ledverlichting en vergroening die bijdraagt aan biodiversiteit. Dat was een goede aanleiding om na te denken over de toekomst en de manier waarop we huidige en toekomstige leden aan ons willen binden.”