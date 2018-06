DNA-onderzoek naar wolf in Laag Zuthem vertraagd

Het BIJ12 Faunafonds in Zwolle weet pas eind juli of een wolf verantwoordelijk was voor de grote schapenslachting in Laag Zuthem, begin vorige week. Het aangetroffen DNA-materiaal wordt onderzocht in een laboratorium, maar dat blijkt middenin een verhuizing te zitten.

In een weiland trof boer Christian Kalter vorige week twaalf dode schapen aan. Nog eens veertien schapen bleken zodanig verwond door een onbekend dier, dat ze alsnog een spuitje kregen. De kans is groot dat een wolf de slachting heeft verricht omdat er meerdere schapen met een keelbeet waren. Er werden allerlei sporen onderzocht, maar de uitslag laat nog even op zich wachten, vertelt Edwin Schras van BIJ12 Faunafonds.

Procedure

,,Normaal duurt het onderzoek in het lab drie à vier weken. Maar omdat het lab momenteel wordt verhuisd, duurt het iets langer. We verwachten over vijf à zes weken een uitslag.'' De procedure is dat eerst de provincie wordt geïnformeerd over de uitkomst. ,,Want wij werken voor de provincie. Pas daarna bellen we de boer in kwestie en weer wat later plaatsen we een bericht op onze website.''

Hond

Volgens Schras wordt de laatste tijd bij dode schapen vaak gedacht aan een wolf, maar blijkt uit onderzoek dat het meestal om een hond gaat. ,,Alleen bij sterke vermoedens nemen we DNA af en starten we zo'n onderzoek. Dat heeft immers ook met kosten te maken.'' Als blijkt dat 't een wolf was, dan kan boer Kalter op een schadevergoeding rekenen. ,,Meestal keren we de dagwaarde uit van een schaap. Daarover gaan we dan in gesprek.''

Verzekering

Ondertussen weet boer Kalter nog van niets. ,,Eind juli? Tjonge, dat gaat dus nog wel even duren...'', is zijn eerste reactie. ,,De verzekering dekt niets. Dus het is afwachten. Ik weet dat BIJ12 Faunafonds met oude tarieven werkt. Met prijslijsten uit 2015. Inmiddels kosten die schapen veel meer geld. Een lam dat rijp is voor de slacht is ongeveer 70 euro waard, een groot schaap 120.'' Overigens zag Kalter vorige week nog een gewond schaap over het hoofd. ,,Dat vond ik pas later tussen het hoge gras. Het hield zich daar schuil. Ik heb het antibiotica gegeven. Hopelijk weet het zo te overleven.''

Kluts kwijt