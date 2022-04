‘Dodenweg N36’ tussen Almelo en Ommen nog gevaarlijker dan gedacht: 18 doden in 6 jaar tijd

Adel verplicht: RPP Kunststof­op­los­sin­gen bouwt in Nieuwleu­sen bedrijfs­pand volledig van herge­bruikt materiaal

Wie zich laat voorstaan op hergebruik en verduurzaming, moet natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven. Omdat adel verplicht, realiseert RPP Kunststofoplossingen momenteel een nieuwe, duurzame en circulaire bedrijfshal op bedrijventerrein De Grift III in Nieuwleusen. Een keuze met consequenties. ,,Maar dat wisten we van tevoren”, zegt directeur Emmelien Regeling. ,,Het kost extra geld en extra tijd. Een opleverdatum noemen we maar niet meer.”

30 maart