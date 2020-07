Doei costa, hallo Ommen! Dankzij corona is deze jongerencamping ineens helemaal hot

Dennenoord is al jaren een begrip bij tieners en jongeren in deze regio. Menigeen heeft hier zijn eerste overnachting in een tent zonder pa en ma doorgebracht. Feesten tot in de late uurtjes, in de disco of op het campingterrein, dag en nacht. In de hoogtijdagen kwamen er zo achthonderd jongeren in de zes weken schoolvakantie weken ‘logeren’.