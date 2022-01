‘Doener’ Gertjan Verbeek (59) gooit de deur niet dicht, maar geniet ook van leven zonder voetbal: ‘Soms gebedje met de buurvrouw’

Politiek van Dalfsen schaart zich in debat achter burgemees­ter na ‘coronarel­len’: ‘Naar ME’ers gooi je geen bierfles­sen’

De politiek in Dalfsen is unaniem lovend over het optreden van burgemeester Erica van Lente tijdens het vorig weekeinde uit de hand gelopen coronaprotest in Dalfsen. De partijen beoordelen haar handelen en het afkondigen van een noodbevel als ‘doortastend en duidelijk’. De ongeregeldheden worden vol afschuw bekeken. ,,Dit was toch alleen iets van de televisie?”

24 januari