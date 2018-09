Dominee zet zich in voor supermarkt Baalder: 'geef ons heden ons dagelijks brood'

Een kerk die zich inzet voor de terugkeer van een supermarkt, hoe zit dat?

,,Als kerk proberen we in de wijk op een creatieve manier behulpzaam te zijn. Zo doen we al aan schuldhulpverlening en onderhouden we een moestuin. Toen we de vraag kregen of we een rol konden spelen in de terugkeer van een supermarkt, vonden we dat origineel. Tijdens een kerkdienst in de wijk heb ik de oproep gedaan of mensen met ons mee wilden denken. Dat is nu gebeurd."