Doneeractie voor familie die zoon verloor bij woningbrand Nieuwleusen

De zussen en nichten van de familie stellen op de doneersite dat de familie nog niet terug in hun huis kunnen vanwege nog lopende onderzoeken. ‘Het is onduidelijk of de kosten van de tijdelijke huisvesting vergoed worden en het kan nog wel even duren. Dat brengt nu al financiële druk met zich mee.’

30.000 euro

Als streefbedrag is 30.000 euro aangegeven, waarvan inmiddels ruim 4.000 euro is binnengehaald. ‘Help alsjeblieft deze mensen hun huis en hun leven weer op te bouwen zonder financiële zorgen. Samen kunnen we het verschil maken’, schrijven de initiatiefnemers.

Broertje

Het 16-jarige broertje van de omgekomen Cézary wordt verdacht van brandstichting en zat daarvoor twee weken in de cel. Hij was op het moment van de brand niet thuis, terwijl zijn ouders dachten dat hij wel in huis was. Een paar uur later kwam hij bij het huis aan de Zwartewaterland aanlopen.