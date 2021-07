Donkere pet, korte broek, zwart shirt: dit is de man die de politie zoekt na zedenmisdrijf op camping in Rheeze

In het onderzoek naar het zedenincident op camping de Zandstuve in Rheeze is de politie op zoek naar een blanke man van tussen de 20 en 40 jaar oud. Hij zou een donkere pet, korte broek, zwart shirt en slippers hebben gedragen. De politie roept getuigen op zich te melden en eventuele beelden met hen te delen. Een aanhouding is er nog niet verricht.

Het onderzoek naar het zedendelict op de camping in Rheeze aan de Grote Beltenweg is in volle gang, meldt de politie. Het incident speelde zich maandag tussen 15.30 en 16.00 uur in een van de toiletgebouwen op Kampeerdorp de Zandstuve af. Na de melding heeft de politie op die dag direct uitvoerig onderzoek gedaan. Dat leidde al eerder tot de oproep voor eventuele beelden.

Blanke man op slippers

Nu komt de politie echter ook met het signalement van een man die mogelijk betrokken is bij het zedenincident, waarbij het hulp van getuigen nodig heeft en ook actief in de omgeving van de camping mensen zal aanspreken. Het gaat daarbij om een Nederlands sprekende blanke man van vermoedelijk tussen de 20 en 40 jaar oud. Hij droeg een donkere pet, een korte broek, een zwart shirt en slippers. De politie vermoedt dat hij op een fiets is weggereden.

Het incident bij de Zandstuve is het tweede zedendelict dat zich daar de afgelopen maanden heeft voorgedaan. Bij de eerste keer in april hield de politie een passantenonderzoek om weggebruikers om informatie te vragen. In het nieuwe onderzoek wordt ook naar eventuele overeenkomsten met het eerdere incident gekeken. Beide keren zocht een politiehelikopter vanuit de lucht naar mogelijke sporen.

Terughoudendheid

De politie meldt overigens nadrukkelijk dat het vanwege de impact van zedenonderzoeken altijd grote terughoudendheid hanteert, vandaar dat er in eerder stadium nauwelijks informatie werd gedeeld. ,,Nog meer dan anders waarborgen we de privacy van betrokkenen, zeker als dat slachtoffer een kind is. Het onderzoek van de politie is in startfase gericht op het verkrijgen van zoveel mogelijk informatie.”