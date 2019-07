Door hitte weinig opkomst bij Barrel Foodtruck Festival in Ommen

Hardenberg verdedigt na eeuwen ook nu nog verpauper­de stadsmuur te vuur en te zwaard

6:00 Zo'n zevenhonderd blokken slopen, nummeren, schoonpoetsen en weer exact opstapelen zoals het ervoor ook was. Dit monnikenwerk staat restaurateurs in Hardenberg te wachten nu er 2,5 jaar nadat de stadsmuur voor een deel is ingestort, eindelijk een herstelplan is goedgekeurd en het geld ervoor beschikbaar is.