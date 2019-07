Dorpen langs de N36 eisen veiligere weg van minister Van Nieuwenhuis

Ommen onderzoekt combi van hout zagen en toeristen informeren bij Cultuurhis­to­risch Centrum

28 juli Liefhebbers van de geschiedenis en streekcultuur van de stad Ommen en haar ommelanden streven nog altijd naar één gezamenlijk onderkomen bij molen Den Oordt. Om alles onder één dak te krijgen is wel uitbreiding nodig. In opdracht van de gemeente onderzoekt stichting Stimuland of het haalbaar is het Cultuurhistorisch Centrum Ommen ook uit te breiden met het Toeristisch Informatie Punt en het weer ‘zaagvaardig’ maken van de molen.