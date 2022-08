Dorpshuizen Vechtdal twijfelen over tariefverhogingen, gemeenten denken mee

Waar een kopje koffie in Het Kronkelhonk nu nog één euro kost, gaat dat bedrag per 1 september naar 1,20 euro. Ook de prijs voor het huren van zalen gaat met een aantal euro’s per uur omhoog. ,,We hebben helaas geen andere mogelijkheid. Je kunt niet anders. Als dorpshuis blijven we nog wel goedkoop’’, zegt Theo van Hedel, als bestuursvoorzitter van het multifunctionele gebouw in Slagharen.