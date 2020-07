Drie auto's botsen in Nieuwleusen, drie gewonden

Bij de aanrijding raakten drie mensen gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een Renault Clio wilde vanaf Nieuwleusen linksaf slaan. Dit is niet toegestaan op die weg. Vervolgens is een VW Golf achterop de Clio gereden. Een derde auto, een Volvo, reed daarna in de andere richting nog eens tegen de Clio aan. De N377 tussen Nieuwleusen en Balkbrug is volledig gestremd, maar het verkeer kan via parallelweg de Oosterhulst doorrijden.