Drie bedrijven Balkbrug krijgen ontsluitingsweg aan achterzijde: inritten N377 dicht

In Balkbrug pleiten Plaatselijk Belang, de ondernemersvereniging en de drie bedrijven zelf al langere tijd voor een ontsluiting achterlangs naar de N377 via de Katingerveldweg. In januari 2019 nam de gemeenteraad een motie aan waarin het Hardenbergse college werd opgedragen om met het oog op de veiligheid en bereikbaarheid van Balkbrug te onderzoeken of zo'n ‘achterommetje’ haalbaar is en bij de met verkeerslichten beveiligde kruising met de Katingerveldweg op de N377 kan worden aangesloten.