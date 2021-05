Drie gewonden door kantelen menwagen in Ommen

Handige historici knappen ornamenten jugendstil­ge­vel Joodse slagerij Hardenberg zelf op

28 mei Twee handige Harry's van de historische vereniging hebben de restauratie op zich genomen van de geredde ornamenten van het afgebroken pand aan de Voorstraat 18 in Hardenberg. De ornamenten uit de in 1910 in opdracht van de Joodse slager Leman aangebrachte Jugendstil-gevel komen terug in de nieuwbouw op die plek in de Hardenbergse winkelstraat.