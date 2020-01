Drie mensen onwel in verzorgingshuis Dalfsen na lekkende koelkast, een persoon naar ziekenhuis

Studenten de straat op in Ommen tegen woningin­bra­ken: ‘Dit is hard nodig’

10 januari Sluit ramen en deuren goed af en doe ’s avonds licht in de woning aan, ook al ben je maar even afwezig. Zestig Landstede-studenten Veilig & Beschermd waarschuwden bewoners van vier wijken in Ommen deze week tijdens een gerichte flyer-actie aan de deur. Die is hard nodig, want het inbrekersgilde is volop actief in de Vechtstad.