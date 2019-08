Drugsdeal loopt uit de hand in Hardenberg: vijf aanhoudingen

Jaar langer nodig voor bodemsane­ring gasput De Krim

10:00 De sanering van de vervuilde bodem bij de gaswinlocatie aan de Tweede Blokweg bij De Krim duurt langer dan aanvankelijk werd verwacht. In 2016 ging de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) er nog van uit dat de bodemsanering twee jaar zou duren, maar die inschatting blijkt te krap. Deskundigen van de NAM gaan er nu van uit dat de bodem eind dit jaar schoon is, een jaar later dan eerder werd aangenomen dus.