Duitse man fotografeert stiekem vrouwen op Attractiepark Slagharen, maar wordt betrapt door gezin uit Spijkenisse

,,We liepen naar de gamehal op het park", vertelt Thalissa Kortland (21). Mijn vriend en ik, mijn moeder, mijn drie zusjes en een vriendinnetje, mijn broertje en zijn vriendin. Toen mijn vriend ging roken liep ik even mee. Het viel hem op. ‘Kijk', zei hij. ‘Die man daar op dat bankje zit gewoon foto’s te maken van vrouwen die voorbij lopen’. Dus ik kijken en zie een dikke man met zijn been op een bankje geleund zitten. Op dat been ligt een fotocamera en in zijn handen heeft hij een telefoon. Ik zag inderdaad ook dat deze man zijn camera een stukje naar boven deed toen er een vrouw voorbij liep.”