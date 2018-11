Duizenden euro's schade na inbraak in Beerzerveld

Eis: 10 jaar cel en tbs voor moord op beste vriend in Holtheme

15:34 Voor moord op zijn beste vriend in Holtheme (gemeente Hardenberg) heeft Daniël de V. voor de rechtbank in Zwolle tien jaar cel en tbs met dwangverpleging horen eisen. Hij bekende de 28-jarige Ahmed Alkanany uit Coevorden te hebben doodgeschoten op een afgelegen plekje in het buurtschap. De V. zou worden afgeperst door het slachtoffer en in grote angst hebben verkeerd.