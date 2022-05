Duw in de rug van Rob van der Leij geeft HHC juiste zetje richting overwinning

De duw die Rob van der Leij in de 77ste minuut in de rug kreeg, kwam volgens trainer Bert van Hunenstijn voor HHC op het juiste moment. ,,We kwamen er moeilijk doorheen en dat duwtje hadden we net nodig. De eerste helft was veel te slap en laconiek van onze kant. Na rust zetten we dan wel een tandje bij en komen zij er bijna niet meer uit. Natuurlijk heb je dan een kans op een counter, maar Nick Borgman was goed op zijn post.”