‘Dwars’ café Nikki’s in Dalfsen tóch op tijd dicht, na ‘prettig’ gesprek: ‘Met mijn rug tegen de muur’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Rijs­sen-Hol­ten neemt stokje van Urk over, vooral in Flevoland minder besmettin­gen

Na drie achtereenvolgende dagen het hoogste aantal coronabesmettingen genoteerd te hebben in deze regio, geeft de gemeente Urk deze twijfelachtige eer vandaag eindelijk door. Dit keer is Rijssen-Holten de gemeente in Oost-Nederland waar de situatie met 98 nieuwe coronagevallen het meest zorgelijk is, in relatieve zin zou dat per 100.000 inwoners uitkomen op ruim 256 positief geteste mensen.

23 november