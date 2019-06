E-Team van Oudleusener basisschool verkondigt gevraagd en ongevraagd hun boodschap: ‘Doe wat aan het klimaat!’

De mussen vallen deze week ook in Oudleusen van het dak, en met een beetje inlevingsvermogen zou je kunnen zeggen dat de leerlingen van basisschool Cazemier dat altijd al zo voorspeld hebben. De opwarming van de aarde, het is de school en de kinderen een doorn in het oog. Maar het is niet het enige punt dan het zogenaamde E-Team aan de kaak wil stellen. ,,De E van E-Team staat voor ‘energie’ en het is heel belangrijk om die op een goede manier op te wekken en niet te verspillen”, weet Iris Kelder (10). Zij zit in groep 7, en is een van de twaalf kinderen die tot het officiële E-Team van de school horen. ,,Daarvoor moesten we solliciteren, en vertellen waarom we graag iets aan het milieu en klimaat willen veranderen. Daarna zijn we gekozen. Dat was wel even spannend.”