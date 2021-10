Echtpaar Hakkers stopt ermee: Sportschool Bodytrend in Hardenberg wordt Profit Gym

,,We wilden al langere tijd stoppen”, vertelt Monique. ,,Nee, dat heeft niets met corona en lockdown te maken. We weten het al jaren. Vorig jaar werden we onverwacht benaderd door Profit Gym. Of we open stonden voor verkoop. Ik ben nu 57 jaar, mijn zoon Elijah is tien. Hij schrok trouwens wel enorm toen we vertelden over het stoppen van Bodytrend. We vinden hem te jong voor overname, wanneer we nog tien jaar zouden wachten. En we willen iets anders gaan doen, al moeten we gaan kijken wat er op ons pad komt. Maar we zijn niet het type mensen die niets gaan doen.” Ze voegt eraan toe dat ook haar gezondheid een rol speelt. Lenard heeft een nier aan Monique afgestaan en ze is nu nog aan het revalideren. Ze denkt na herstel aan een baan in de zorg, haar oorspronkelijke vakgebied.