Een duik in de koude gracht van Kasteel Eerde voor Oekraïne

‘Coalitie VVD-PVV’ werkt prima op het Agnieten College in Nieuwleu­sen

Of het nou gaat over verkeersveiligheid, landbouw of onderwijs, er is geen polarisatie te bekennen onder de leerlingen van het Agnieten College in de raadzaal van Dalfsen. In een ‘voorbeelddebat’ laten zij zien hoe politieke partijen elkaar kunnen vinden. ,,Veel jongeren op het platteland zijn behoudend.”

9 maart