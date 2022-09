Een jaar geschorst bij de tennisclub in Dalfsen: ‘En dat is niet vanwege een verkeerde backhand’

Liefde voor de Opel Manta op de camping in Hoogenweg, maar ‘het zijn geen Ferrari’s’

Met twee inwoners die verzot zijn op de Opel Manta, is het niet vreemd dat het kleine Hoogenweg bij Hardenberg het terrein vormt van een weekend vol liefhebbers van de klassieke Duitser. Het 50-jarig jubileum van de oer-Manta (1970) is in het Vechtdal alsnog gevierd. ,,Ik kreeg het virus van mijn vrouw.’’

12 september