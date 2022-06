Een kijkje nemen in andermans tuin tijdens open tuindagen Lemelerveld: ‘Ik laat de natuur zijn gang gaan’

Liefhebbers van alles wat groeit en bloeit kunnen komend weekend weer rondkijken in andermans tuinen tijdens de open tuindagen in Lemelerveld. Vijftien eigenaren stellen dan hun tuinen open voor bezichtiging.

De formaten lopen uiteen, maar allemaal vertellen ze een verhaal. Zoals Marc Goossens, die vanaf 2017 de kale grasvlakte achter zijn woning transformeerde tot een gevarieerd landschap met veel diversiteit.

,,Ik streef naar een tuin die in balans is”, zegt hij. ,,Met een natuurlijk verloop, waarin alles logisch op elkaar is afgestemd.” Hij verhuisde in juli 2017 van Den Ham naar zijn huidige woning aan de Lemelerveldseweg 71. Het achterland was een open terrein, dat hij in fases aanpakte. Hij verlegde de oprit, legde een vijver aan, een moestuin, een fruitboomgaard en -kas en voorzag het terrein van diverse borders. Kippen hebben vrij spel in een afgebakend deel van de tuin.

Geoloog

Goossens is van jongs af aan begaan met de natuur. ,,Dat bewustzijn heb ik meegekregen van mijn vader, die bij Staatsbosbeheer werkte. Als geoloog heb ik de natuur al sinds de jaren 70 zien veranderen. Je ziet momenteel gebeuren wat al jaren werd voorspeld. Het is triest dat we pas in actie komen nu het ons echt gaat raken. Ik maak me daar echt zorgen om, lig er zelfs van wakker.”

Biodiversiteit

Hij ziet de gevolgen ook terug in zijn eigen tuinbeheer: ,,Als je een schop in de grond steekt, zie je al bijna geen regenwormen meer. Het zou nu moeten bruisen van de insecten, maar de biodiversiteit in het algemeen is sterk aan het afnemen. De zomers van 2018 en 2019 waren droog en heet. Dat maakt het lastig om de juiste keuzes te maken. Een rododendron is nu niet meer zo geschikt voor een Nederlandse tuin. Je kunt kiezen voor mediterrane planten, maar dan heb je een probleem als het hard gaat vriezen.”

Natuur gang laten gaan

Op zijn eigen stuk grond van bijna een halve hectare pakt hij de zaken ecologisch aan. ,,De fruitmot en de coloradokever hebben aardig huisgehouden, maar ik spuit niet. Ongedierte verjaag ik met feromoonvallen, een natuurlijk bestrijdingsmiddel. Diversiteit is een must: geen verpieterde rozenperkjes, maar tussen andere planten door. En heel belangrijk: ik laat de natuur zijn gang gaan door te wieden in plaats van te schoffelen. Afgevallen bladeren laat ik composteren in de borders, zodat ze tot voedsel dienen waar allerlei beestjes van kunnen leven. Dat is een heel logisch proces. De natuur ruimt dat soort ‘afval’ zelf ook niet op.”

Dertiende editie volgt na vier jaar De open tuinendagen vinden sinds 2005 om de twee jaar plaats. Omdat corona het twee jaar geleden onmogelijk maakte, gebeurt het nu voor het eerst in vier jaar. ,,We zouden meer tuinbezitters mee kunnen laten doen, maar kiezen voor een maximum van vijftien stuks”, zegt Susan Koekkoek, die de tuindagen samen met Diny Sibelt, Ria Zandman en Gerda Bovenmars organiseert. De vijftien tuinen in en rond Lemelerveld zijn op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur te bezoeken. De adressen en de fietsroute van de dertiende editie zijn te vinden op www.sukerbiet.nl en bij de deelnemers.