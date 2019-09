Een middag vol wielerplezier in Ommen

Buurtbus Salland loopt als een trein, maar zoekt vrijwilli­gers: ‘Het is echt geen zware last’

31 augustus Sinds februari heeft de buurtbus Salland al ontelbare kilometers afgelegd. Honderd chauffeurs, drie lijnen, zes dagen per week. De buurtbus is een groot succes, de lijndienst vervoert veel meer passagiers dan de grens die de provincie stelt. Maar om het succesvol te houden, moeten er echt meer vrijwilligers komen. Vrijwilliger Arie Feenstra (60) uit Lemelerveld is laaiend enthousiast over het werk, hij is een van de chauffeurs op de lijn Lemelerveld-Luttenberg-Raalte. ,,Het is echt geen zware last.’’