Volledig scherm Rivier de Vecht bij Ommen © Freddy Schinkel

De historicus: Jan Horsman (68) van het Historisch Cultureel Info Centrum Vechtdal in Gramsbergen.

"Voelden de eerste bewoners langs de Vecht zich Vechtdallers? Waarschijnlijk niet. Het begrip is echt iets van de laatste decennia, daarvoor waren we allemaal Sallanders. In die zin is het Vechtdal een gemaakte term. Maar dat betekent niet dat het totaal uit de lucht is gegrepen. Er is bijvoorbeeld wel degelijk een gezamenlijke historie, uiteraard met de rivier in de hoofdrol. De bewoners woonden in hetzelfde moerassige gebied en moesten allemaal dezelfde problemen het hoofd bieden. De mensen begrepen elkaar. Ze woonden op droge essen op koppen van de rivier en maakten gebruik van hetzelfde vervoermiddel: de Vechter zomp, een platbodem. Bekend zijn ook de Bentheimer stenen die met die schepen vanaf Duitsland over de Vecht naar het westen zijn gesleept."

De horecavrouw: Simone Koggel (45), uitbaatster Vechtdalhoeve Arriën.

"Een Vechtdalgevoel, en of dat bestaat! Ik ben zelf langs de Vecht geboren, in Ommen. Ik voel me Ommenaar, maar zeker ook Vechtdaller. Als ik buiten de regio mensen tegenkom dan presenteer ik me ook zo. Het grappige is dat veel mensen buiten de regio dan ook meteen weten waar ik het over heb. Het is lastig dat gevoel precies te duiden. Het is een gevoel van trots; op de natuur op de bevolking op alles. Als horeca-ondernemer moet je breder denken dan je eigen woonplaats en dat gaat in het Vechtdal heel goed. Er is een grote gunfactor, we verwijzen graag naar elkaar door en er zijn veel kruisbestuivingen. Op hoeveel plekken wappert niet de roze Vechtdalvlag? De bloem daarop is trouwens een goed gekozen symbool. Een heel klein, maar prachtig bloemetje dat hier langs de Vecht groeit. Oftewel: je kunt groot zijn door klein te blijven, als je maar onderscheidend bent."

De ondernemer: John Bakker (56), contactpersoon Ondernemershuis Vechtdal.

"Het is nog geen Twente, dat echt een eigen identiteit heeft, maar we hebben wel een flinke sprong in die richting gemaakt. Dat merk je zeker ook bij de ondernemers in het Vechtdal. Ook daar ontstaat een Vechtdalgevoel. Ze zoeken steeds meer toenadering tot elkaar in het besef dat er gemeenschappelijke uitdagingen zijn. Zoals op het gebied van bereikbaarheid, infrastructuur en aantrekken en vasthouden van personeel. Eendracht maakt macht. Het is een prettige regio, waar vooral horeca en toerisme het Vechtdalstempel op zichzelf plakken, maar ook binnen de industrie komt dat nu op gang. Wat mij vooral opvalt is een vooruitziende blik. Ondernemers zijn gericht op langdurige relaties met hun klanten. Kun je dat typisch Vechtdal noemen? Wat mij betreft wel!"

De marketeer: Henk van Voornveld (56) van Vechtdal Marketing.

"De cijfers uit het onderzoek van Ruimte voor de Vecht spreken voor zich: blijkbaar is er een Vechtdalgevoel. Opmerkelijk, want veertig jaar geleden had niemand het over het Vechtdal. Overijssel dat was Twente, de Kop en Salland. In de jaren negentig van de vorige eeuw bedachten de lokale politiek en de toeristische sector dat het Vechtdal als regio kansrijk was. En hoe! De bekendheid van het Vechtdal is deels aan die gezamenlijke inspanning te danken. Maar dat het hier zo aanslaat zegt natuurlijk wel wat. Namelijk dat het gebied homogeen is. Met de rivier als belangrijkste bindende factor. Dat dit geen garantie voor succes is, blijkt uit de term IJsseldelta, die nooit echt aansloeg. Inmiddels is het Vechtdal Salland qua naamsbekendheid benaderd. Typisch Vechtdal? Nou, als ik een ding moet noemen dan is het de drang om te presteren."

De kok: Johan Drenth (49) van Streekrestaurant de Vechtdalkok in Dalmsholte.