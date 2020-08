Eerder Achterbroek al zeventig jaar beschermd boerenland: ‘zeldzaam in Nederland’

Op de foto of yoga met een alpaca: sta jij ook in de rij?

10:39 Alpaca's zijn hip. Yoga, vergaderen of een fotosessie met het wollige weidedier zijn enorm populair. Binnenkort verschijnt er zelfs een Alpaca Hunkkalender op de markt. Bij de alpacaboerderij in Lemelerveld staan de mensen in de rij voor een exclusieve fotoshoot.