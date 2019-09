Eerste gedupeerden Dream or Donate hebben geld terug: ‘Dankjewel Broer!‘

video Statushou­ders krijgen weer een hobby bij atelier SamSam in Dalfsen

8:41 Veertien statushouders uit zeven verschillende landen brengen twee middagen per week door in naaiatelier SamSam in Dalfsen. Ze leren de taal, hebben sociale contacten en maken en verkopen ook nog eens hun creaties. Initiatiefnemer Louise Loman (69) is dolgelukkig met het atelier ‘SamSam’, helemaal nu ze in een nieuw pand alle ruimte hebben.