Eerste kievietsei van Overijssel gevonden bij de Lemelerberg

Het ei werd afgelopen zondagochtend 8 maart rond 09:30 uur gevonden door natuurliefhebber Gerrit Ligtenberg. Vanmiddag is het ei gecontroleerd, waarna is vastgesteld dat het om een vers kievietsei gaat. Het nest waar het ei in werd gevonden, wordt nu goed in de gaten gehouden. Landschap Overijssel wil het nest beschermen tegen landbouwwerkzaamheden. Vorige week werden in Gelderland al de eerste twee kievitseieren ontdekt.