Eerste steen voor Kindplein West in Ommen, maar het gebouw staat er al bijna

Wethouder Ko Scheele en voormalig schoolbestuurder Wilma Dorleijn hebben gistermiddag de eerste steen gelegd voor het nieuwe Kindplein West in Ommen. Een symbolische handeling, want het casco van het gebouw aan de Patrijsstraat staat er al. Volgend voorjaar wordt het in gebruik genomen.

Niet alleen de handeling rond de eerste steen, maar ook de voortgaande werkzaamheden hadden gistermiddag een symbolische waarde. Want terwijl diverse bestuurders in het binnenste van het gebouw hun toespraken hielden, gingen de werklieden van aannemer De Groot uit Vroomshoop onverdroten door met boren, timmeren en het verslepen van bouwmaterialen.

De opbouw van het nieuwe Kindplein West is dus in volle gang. Vanaf februari volgend jaar nemen de leerlingen van OBS De Dennenkamp, CBS Het Koloriet en GBS Guido de Brès er hun intrek, waarna aansluitend de huidige aanpalende schoolgebouwen worden gesloopt. Ook kinderopvang De Kleine Kunst trekt in het nieuwe gebouw.

Lange aanloop

Annemarie Stolper (directeur van de Hannah-scholen, de organisatie die de eigenaar van het gebouw wordt), wethouder Ko Scheele, oud-schoolbestuurder Wilma Dorleijn en Wim Sturris van het bouwbedrijf moesten hun stemmen enigszins verheffen om de loftrompet te steken over het resultaat van een samenwerking die een lange aanloop had. Al in 2004 kaartte Dorleijn, destijds directeur/bestuurder van de toenmalige PCO Ommen, de noodzaak van nieuwbouw voor meerdere scholen aan, maar de huidige plannen kregen pas vanaf 2010 langzaamaan gestalte. Naast de noodzaak om diverse schoolgebouwen van ruim veertig jaar oud te vervangen, speelde ook de uitbreidingswens van zorgcentrum Nijenhaghen en de plannen van het Vechtdal College een rol in de uiteindelijke planvorming.

In woonwijk

Dat het lang duurde had ook te maken met het feit dat het forse gebouw, dat ruim 500 leerlingen gaat huisvesten, in een woonwijk ligt, legde Scheele uit. ,,Zoiets heeft nogal wat consequenties voor de omwonenden. Die waren vertegenwoordigd in een kritische klankbordgroep, waarmee we gezamenlijk hebben gezocht naar oplossingen voor verschillende vraagstukken. Zo is er aan de kant van de Tureluur gekozen voor één bouwlaag in plaats van twee, is er goed nagedacht over de zichtlijnen, het parkeren en de verkeersroute en hebben we na veel wikken en wegen de ingang gesitueerd aan de Patrijsstraat.”

Jeu-de-boulesbaan

Want behalve een samenwerking tussen de scholen en de kinderopvang onderling – met behoud van ieders identiteit – ligt het in de bedoeling dat het scholencomplex ook banden aangaat met de omgeving: de woonbuurt, het zorgcentrum en het noordelijke park. Scheele: ,,Je kunt denken aan voorleesactiviteiten, maar ook zijn er plannen in voorbereiding voor een jeu-de-boulesbaan.”