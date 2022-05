Eerste vijftien Oekraïners in leegstaande school in Dedemsvaart

Een voormalige basisschool in Dedemsvaart is vrijdag in gebruik genomen als opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. De eerste vijftien vluchtelingen zijn inmiddels ondergebracht in het gebouw.

Volgens gemeente Hardenberg, waar Dedemsvaart onder valt, is met man en macht gewerkt om de school, Het Talent, in te richten voor opvang van mensen in nood. Het gebouw aan het Rheezerend beschikt nu over kookgelegenheid en sanitair. In de voormalige klaslokalen zijn wandjes geplaatst zodat er meer ruimtes zijn binnen hetzelfde oppervlak, voor meer privacy.

Het gebouw was relatief snel geschikt te maken voor opvang van Oekraiense vluchtelingen. Dankzij vrijwilligers, organisaties en bedrijven is dat volgens burgemeester Offringa gelukt. ,,Ik ben trots op de kracht en betrokkenheid van onze samenleving.

Tweede opvanglocatie

De voormalige school is de tweede plek in de gemeente Hardenberg waar vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen. De eerste locatie is sinds eind maart in gebruik: een kantoor aan de Bruchterweg dat voorheen onderdak bood aan de ING Bank.

In het schoolgebouw is plek voor vijftig vluchtelingen. De Oekraïners die er inmiddels zijn ondergebracht komen van een crisisopvang in Wormer.

Welzijnsorganisatie De Stuw beheert beide opvanglocaties in gemeente Hardenberg. Vluchtelingenwerk, het Rode Kruis en de Veiligheidsregio IJsselland zijn er betrokken bij de gemeentelijke opvanglocaties. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de het servicepunt van de Stuw.

Voor opvang van Oekrainese vluchtelingen is in Hardenberg tien mille ingezameld. Het geld is deels gebruikt voor kookgelegenheid in het voormalige bankgebouw. Het plan is ook met het geld ontspannende activiteiten te ondernemen.

De afgelopen weken zijn ook giften in natura gedaan, zoals speeltoestellen en handdoeken. Voor opvang in de voormalige school is alles geregeld. Op dit moment zijn er geen extra spullen nodig, laten de betrokken partijen in een persbericht weten.