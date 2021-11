Eigenares Rossi-shop Ommen laat traan bij afscheid Italiaanse racelegende: ‘Ik kreeg kippenvel’

video,,Een motorcoureur als Valentino Rossi krijgen we nooit meer. Dit is the end of an era, het tijdperk-Rossi is na 26 jaar voorbij. Dat doet me meer dan ik vooraf had verwacht”, bekent Bartine Brugman met natte ogen. ,,Ik kreeg kippenvel toen ik zondagmiddag het eerbetoon zag van de coureurs en de 75.000 fans langs het circuit in Valencia, waar de laatste Grand Prix van dit seizoen was.”