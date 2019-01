Einde aan Damovo in Dalfsen: ‘met pijn in het hart’

Damovo - een afkorting van Dalfsen, de motorclub en de voetbalvereniging - kende haar hoogtijdagen zo'n dertig jaar geleden toen het nog een evenement met regionale uitstraling was. De laatste jaren bleef de tent op het activiteitenterrein naast het gemeentehuis echter angstvallig leeg. En ook de botsauto's, de zweefmolen en de andere kermisattracties stonden meer dan gewenst stil. ,,De toeloop naar het terrein werd minder, en aan de andere kant wordt alles duurder. Eerder lukte het ons om iedere avond een band neer te zetten, maar dat ging de laatste jaren al niet meer. Dat kost klauwen geld, dat is makkelijk zat. Als dan de inkomsten uitblijven moet je een besluit durven nemen. Op deze manier kan het niet.” Om Damovo wat kleinschaliger toch voort te laten bestaan, ziet Van Emmen niet zitten. ,,Het moet wel leuk blijven. We hebben de ouderendag die enorm populair is, maar daar verdienen we niet zoveel aan. Het gaat om de drankinkomsten in de tent, zo simpel is het.” De band Bökkers trok de afgelopen jaren nog een paar keer een volle zaal en kon zo Damovo een beetje redden. ,,Maar ook dat werd minder.”