Eindmusical op professioneel podium voor alle Hardenbergse scholen in beeld: gemeente betaalt de helft

In 2020 en 2021 kregen de Hardenbergse basisscholen de kans om hun eindmusical coronaproof op te voeren in theater De Voorveghter en professioneel in beeld te laten brengen, waarna ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden de videoregistraties via een link thuis konden bewonderen. Zestien scholen hapten afgelopen zomer toe, tegen een gereduceerd tarief. Wegens succes wordt dit aanbod dit schooljaar geprolongeerd, en zelfs uitgebreid. De gemeente betaalt de helft van de huur van een podium in De Voorveghter of in een multifunctionele accommodatie in een van de Hardenbergse kernen.