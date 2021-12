Elke en Roy uit Kloosterhaar stelden hun bruiloft al vier keer uit vanwege corona: ‘Zorgeloosheid van vroeger is weg’

Van het woord ‘huwelijksdag’ hebben ze inmiddels al afscheid genomen. „Als we het er over hebben, dan hebben we het niet meer over een dag, maar over een project”, zegt Elke Hartman (28). Op 17 december, nog net voor kerst, stond hun vierde trouwproject gepland. Thuis op de boerderij in wintersfeer, rondom een oude kapschuur, tenten, midwinterhoorns en open vuren.