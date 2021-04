Er is Overijssel geen strobreed in de weg gelegd: gemeenten schoten tekort in aanloop naar kanaaldrama

Grofvuil tussen het plastic? In Hardenberg laat ROVA dan de container staan

31 maart ROVA en de gemeente Hardenberg gaan containers met plastic afval die aan de weg worden gezet in de maand april steekproefsgewijs controleren. Zit er grofvuil tussen dat er niet thuishoort, dan blijft de bak staan. Dat klinkt streng, maar is het volgens wethouder Jan ten Kate niet. ,,Als iemand steevast alles aan zijn laars lapt, dan mogen we die daar best op aanspreken.”