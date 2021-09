Er is veel meer duidelijk over Twents kanaaldrama, maar de bewoners zelf weten nog niets

Met ‘coronapas’ in aantocht en prikbus dichtbij zien GGD’s vooral jongeren die zich melden voor vaccin

16:52 Het aantal mensen in Oost-Nederland dat zich alsnog laat vaccineren stijgt nu er op steeds meer plekken een coronatoegangsbewijs nodig is. Vooral jonge volwassenen van 18 tot en met 35 jaar oud hebben zich in de afgelopen dagen laten vaccineren of een afspraak gemaakt voor een eerste prik. Dat blijkt uit cijfers van de drie GGD’s in deze regio.