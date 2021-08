Erg? Deze broers verdienen juist geld aan afsluiting N340: ‘Mijn vrouw begint om 06.00 uur met draaien’

Stress in huize Mansier, waar broers Johan en Chris deze vrijdag rond het middaguur in het gelijknamige zalencentrum in Oudleusen een hoogoplopende discussie hebben. Want ja, het is mooi om patat rond te mogen brengen voor zo’n 150 man personeel, maar doe je dat per zak of voor iedere wegwerker apart in een bakje? Gefoeter. Tijdrovend, vindt Johan. Service, zegt Chris, die het bargedeelte binnenkomt. ,,Oorlog in de keuken, maar dat had je zeker wel in de gaten?” Johan trekt zijn dreigement om naar huis te gaan even later in.