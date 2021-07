‘Ervaringsmama’ helpt als eerste rouwdoula van het Vechtdal anderen bij verwerking van verlies

Dalfser wethouder pareert kritiek Nieuwleu­sen-west over windmolens: ‘Nog geen gelopen koers’

29 juni De Dalfser wethouder André Schuurman pareert de kritiek in het buitengebied van Nieuwleusen over het vinden van nieuwe locaties voor het opwekken van duurzame energie. Het is volgens hen toch al een uitgemaakte zaak dat nieuwe windmolens op die plek komen te staan. ,,Het is nog geen gelopen koers.’’