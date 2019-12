Evenementenhal Hardenberg maakt zich op voor Legofestijn

Eerdere twijfel

,,We hebben vorig jaar wel aan het evenement getwijfeld’’, vertelt organisator Linda Braakman van Easyfairs, de eigenaar van de Evenementenhal Hardenberg. ,,We wisten vorig jaar niet of de ouders behoefte hadden om iets met hun kinderen te doen tussen kerst en oud & nieuw. Met ruim 5.500 bezoekers over twee dagen bleek dat het een succes was en hebben we besloten om dit jaar de deuren weer open te doen.’’