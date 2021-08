Evenementenhal Hardenberg mag duizenden bezoekers op beursvloer ontvangen: ‘Anderhalf jaar wachten leek een eeuwigheid’

De Evenementenhal in Hardenberg start na 1,5 jaar zonder beurzen weer op. En hoe. Over een kleine twee weken de pluimveebeurs, een paar dagen later de installatiebeurs en weer iets verderop de camperbeurs. ,,Elkaar echt in de ogen kijken doe je op een beursvloer en niet in een lange webinar.”