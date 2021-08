Extra miljoenen bieden boeren Engbertsdijksvenen perspectief

Wordt Engberts­dijks­ve­nen het volgende Almelo – De Haandrik? Bewoners zijn er doodsbang voor

12 maart ZWOLLE - Ze barst in tranen uit, als ze de herinnering ophaalt. Toen haar kroost in 2018 met een gebiedsanalyse naar school toog om het goede nieuws te delen met de juf, leek er een einde te zijn gekomen aan alle onzekerheid voor het gezin Scherphof. Maar nu, amper twee jaar later, moet Judith Scherphof opnieuw vrezen voor natte voeten door Engbertsdijksvenen. „We willen niet dat we in dezelfde situatie komen als bewoners langs kanaal Almelo - De Haandrik”, vertolkt Scherphof de grootste vrees van bewoners.