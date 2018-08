Extra treinstellen op Vechtdallijn in strijd tegen drukte bij begin schooljaar

De Vechtdallijn vanuit Emmen, die langs onder andere Dalfsen, Ommen, Mariënberg en Hardenberg gaat, is druk doordat veel mensen die in Zwolle werken of studeren er gebruik van maken. ,,Dat is één van de factoren die juist aan het begin van een schooljaar zorgt voor veel reizigers in onze treinen", zegt woordvoerder Richard Batema. ,,Vooral de periode tot aan de herfstvakantie heeft soms piekmomenten. Onze ervaring leert dat de grootste drukte daarna afneemt. Dat heeft te maken met studenten die in Zwolle studeren, maar nog niet direct een kamer gevonden hebben. Ook zetten helaas niet alle studenten de studie die ze zijn begonnen voort."