Faillissement Vechtdal Kliniek in Hardenberg, ruim 200 patiënten naar andere zorgverleners: ‘Situatie regio is nijpend’

UPDATEDe Vechtdal Kliniek in Hardenberg is failliet. Ruim 200 patiënten moeten bij andere GGZ-instellingen worden ondergebracht. Een tekort aan psychiaters en psychologen is de oorzaak van het bankroet. ,,In de provincie is het probleem nijpend.”

Het aanhoudende tekort aan psychiaters en psychologen in de geestelijke gezondheidszorg heeft met het faillissement van de Vechtdal Kliniek in Hardenberg een slachtoffer geëist. Doordat de GGZ-instelling maar niet aan voldoende personeel kon komen restte niets anders dan zelf het faillissement aanvragen. ,,Het is spijtig en vervelend voor onze medewerkers en patiënten”, vertelt algemeen directeur Ayhan Tatlicioglu. ,,Door een gebrek aan gekwalificeerd personeel – vooral psychiaters en psychologen – kan onvoldoende zorg worden geboden waardoor er financiële tekorten bleven bestaan.”

Kwetsbaar

De Vechtdal Kliniek is een voortzetting van de PAAZ-afdeling van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg. Deze kliniek kampte jarenlang met financiële tekorten. Vanaf 2016 is door de geprivatiseerde Vechtdal Kliniek geprobeerd om de tekorten terug te brengen. Hoewel dat gedeeltelijk is gelukt, blijkt het niet voldoende. ,,Het tekort werd in een paar jaar tijd met acht ton teruggebracht, maar de kliniek bleef met een verlies van enkele tonnen draaien”, zegt directeur Tatlicioglu . ,,Helaas is de laatste stap naar een positieve exploitatie niet gelukt door het ontstane personeelstekort. Er zijn onvoldoende psychiaters en psychologen beschikbaar in de regio. Hierdoor kunnen we niet doorgroeien naar een gezonde organisatie.”

Al enige jaren hebben GGZ-instellingen grote moeite om geschikt specialistisch personeel te vinden. Vooral psychiaters en psychologen blijken steeds schaarser beschikbaar. In grensstreken zijn de problemen extra nijpend. ,,Er staan veel vacatures open”, weet Hilke Verdijk van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. ,,Met name in de uithoeken van het land. In die contreien is het probleem urgenter want de opleidingsplekken zitten vaak elders in het land. En dan heb je nog zoiets als: wil je in een uithoek wonen en werken?”

Vacatures

GGZ-instellingen in deze regio hebben tientallen vacatures openstaan. Alleen al Dimence, onder meer actief in Deventer, Zwolle en Hardenberg, heeft op haar website 24 vacatures voor psychiaters en 28 vacatures voor psychologen staan. Bij GGNet, met vestigingen in Apeldoorn en Warnsveld, hetzelfde laken een pak. GGNet zoekt 18 psychiaters en 15 psychologen. ,,Landelijk is er een tekort aan psychiaters, dat is algemeen bekend”, stelt Dimence-woordvoerder Rita Kamphuis. ,,Maar hoe groter je als organisatie bent, hoe makkelijker je kunt manoeuvreren met mensen en afdelingen. Het maakt je minder kwetsbaar.”

Waar Vechtdal Kliniek met 19 werknemers en ruim 200 patiënten te maken heeft, telt Dimence 3.000 medewerkers en 30.000 patiënten. Een andere orde van grootte, wil Kamphuis maar zeggen. ,,Het is appels met peren vergelijken, maar wij zijn als grote stichting gewoon flexibeler. Een tekort aan psychiaters is voor ons dan ook geen reden om failliet te gaan. Daar komt meer bij kijken.”

Urgent

Tatlicioglu heeft de afgelopen jaren zelf ervaren hoe urgent de problemen zijn. Het is onbegonnen werk, stelt hij. ,,We moesten psychiaters en ook psychologen van buiten inhuren omdat we ze niet konden vinden. We hadden veel vacatures openstaan, maar ze kwamen gewoon niet. We hadden zeker tien extra psychiaters kunnen gebruiken, maar we hadden er maar drie.”

Ook Tatlicioglu ziet dat er een groot verschil is tussen Randstad en platteland. ,,Het is hier veel moeilijker om ze te krijgen dan in de Randstad of in een grote stad. Dat zie je veel: juist op plekken waar minder mensen wonen is het nóg moeilijker om gekwalificeerd personeel te vinden. Ook ziekenhuizen hebben daar last van.”

Door het faillissement van de Vechtdal Kliniek zijn tussen 200 en 240 patiënten in onzekerheid beland. Zij staan onder behandeling bij de Hardenbergse kliniek en weten nu niet waar ze aan toe zijn. ,,Het gaat om een serieus aantal patiënten”, zegt curator Jacques Daniels. ,,Deze zorg kun je natuurlijk niet zomaar stopzetten. We zijn in gesprek met diverse GGZ-partijen in de regio om onderdak voor alle patiënten te vinden. Dat proces moet zorgvuldig gebeuren. Ik houd er rekening mee dat dit wel enkele weken gaat duren.”

Ontslag

Voor 19 medewerkers van de Vechtdal Kliniek is ontslag aangevraagd. Zij krijgen de komende zes weken via het UWV hun salaris. Voorlopig blijft een deel van het personeel meehelpen om de overgebleven patiënten de juiste zorg te geven. ,,Van onrust is geen sprake”, zegt algemeen directeur Tatlicioglu . ,,Maar vervelend is het natuurlijk wel als je je baan verliest. Er zijn inmiddels enkele toezeggingen gedaan door organisaties die onze medewerkers en patiënten willen overnemen. Gelukkig is er veel werk in de zorg. Wij hebben er vertrouwen in dat onze mensen goed terecht komen.”