Faillissement Vechtdal Kliniek in Hardenberg, ruim 200 patiënten naar andere zorgverleners

De Vechtdal Kliniek in Hardenberg gaat dicht. De rechter in Zwolle heeft de kliniek voor psychiatrische hulp failliet verklaard. Dat faillissement was door de instelling zelf aangevraagd omdat het jaarlijks tonnen verlies draaide.

Door gebrek aan gekwalificeerd personeel – vooral psychiaters – kan onvoldoende zorg worden geboden waardoor er financiële tekorten bleven, zegt Ayhan Tatlicioglu, algemeen directeur van de Vechtdal Kliniek. ,,Heel spijtig en vervelend voor onze medewerkers en patiënten.”

De Vechtdal Kliniek is een voortzetting van de PAAZ-afdeling van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg. De kliniek kampte al jarenlang met financiële tekorten. Vanaf 2016 is door de Vechtdal kliniek geprobeerd om deze tekorten terug te brengen, zodat de psychiatrische kliniek in Hardenberg behouden kon blijven. ,,Het tekort werd in een paar jaar tijd met acht ton teruggebracht, maar de kliniek bleef met een verlies van enkele tonnen draaien”, zegt directeur Tatlicioglu. ,,Helaas is de laatste stap naar een positieve exploitatie niet gelukt door het ontstane personeelstekort. Er zijn onvoldoende psychologen beschikbaar in de regio. Hierdoor kunnen we niet doorgroeien naar een gezonde organisatie”, aldus de algemeen directeur.

Privatisering

Curator Jacques Daniels is belast met het faillissement. Hij stelt dat de Vechtdal Kliniek niet meer aan haar verplichtingen kon voldoen en niets anders restte dan zelf faillissement aanvragen. ,,Na de privatisering vier jaar geleden zijn de verliezen fors afgenomen”, zegt Daniels. ,,Aanvankelijk werden de tekorten opgevangen door het ziekenhuis, maar die regeling liep af. Het is de kliniek niet gelukt om break even te draaien, er bleven fikse tekorten. Dat had vooral te maken met een personeelstekort. Er is een schrijnend tekort aan gekwalificeerde psychologen en dat heeft ervoor gezorgd dat de kliniek op een gegeven moment niet meer de diensten kon verlenen die nodig waren.”

Voor 19 medewerkers is ontslag aangevraagd. Zij krijgen de komende zes weken via het UWV gegarandeerd hun salaris. Tot die tijd blijft een groot deel van het personeel actief helpen om een oplossing te vinden voor de 200 tot 240 patiënten die onder behandeling staan. ,,Dat is een serieus aantal en we proberen nu de zorg goed over te dragen”, vertelt curator Daniels. ,,Die zorg moet blijven bestaan en kun je natuurlijk niet zomaar stopzetten. We zijn in gesprek met diverse GGZ-partijen in de regio om onderdak voor alle patiënten te vinden. Dat proces moet zorgvuldig gebeuren. Ik houd er rekening mee dat dit wel enkele weken gaat duren.”

Medewerkers

De interne opvang – er waren 16 bedden – lag al een tijdje stil. De laatste periode werd er alleen nog ambulante zorg aangeboden. De Vechtdal Kliniek zet zich in om de 19 medewerkers naar een andere baan te begeleiden. ,,Van onrust is geen sprake, dat valt mee”, zegt Tatlicioglu . ,,Maar vervelend is het natuurlijk wel als je je baan verliest. We hebben onze mensen van meet af aan meegenomen in het verhaal dat dit kon gebeuren. Er zijn ook al wat medewerkers vertrokken de afgelopen tijd. De mensen die er nog zijn gaan nu zoeken naar nieuw emplooi, als directie zullen wij ze daarbij ondersteunen."